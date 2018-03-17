Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0 - 0 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar maç sonrasında büyük coşku yaşadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray taraftarları, takım otobüsünün tesislere gelişi sırasında meşale ve tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterilerinde bulundular.

Takım otobüsünün içinde bulunan sarı kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, Mert Çetin ve futbolcular da taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Albayrak ve futbolcular, taraftarların tezahüratlarına eşlik ederken o anlar kameralara şu şekilde yansıdı:

Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama