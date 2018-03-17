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Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Florya'da coşkulu taraftarı tarafından karşılandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 00:24 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 00:26
Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0 - 0 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar maç sonrasında büyük coşku yaşadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray taraftarları, takım otobüsünün tesislere gelişi sırasında meşale ve tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterilerinde bulundular.

Takım otobüsünün içinde bulunan sarı kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, Mert Çetin ve futbolcular da taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Albayrak ve futbolcular, taraftarların tezahüratlarına eşlik ederken o anlar kameralara şu şekilde yansıdı:

Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

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Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama
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