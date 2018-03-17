Galatasaraylı taraftar otobüsten düştü!

Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Ancak bu geliş sırasında herkesi korkutan tatsız bir olay yaşandı.

Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı. Yerde yatan taraftara yardımına ilk olarak taraftarlar ve güvenlik güçleri koştu. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Galatasaraylı bir taraftar, Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı. https://t.co/K2Aa0tF1fa pic.twitter.com/iwRvZ25UC3 — Sabah Spor (@sabahspor1) March 17, 2018

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'E BÖYLE GELDİ