Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaraylı taraftar otobüsten düştü!

Galatasaraylı taraftar otobüsten düştü!

Galatasaraylı bir taraftar, Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 17:04
Galatasaraylı taraftar otobüsten düştü!

Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Ancak bu geliş sırasında herkesi korkutan tatsız bir olay yaşandı.

Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı. Yerde yatan taraftara yardımına ilk olarak taraftarlar ve güvenlik güçleri koştu. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'E BÖYLE GELDİ
Fenerbahçe - Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! İşte derbinin muhtemel 11'leri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı taraftar otobüsten düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN