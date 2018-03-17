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Gomis: "Tanrı gol atmamızı istemedi"

Fenerbahçe ve Galatasaray derbide 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın gol silahlarından Bafetimbi Gomis de maçın ardından beraberliği yorumladı.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 22:22
Gomis: Tanrı gol atmamızı istemedi

Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gomis'in sözleri şu şekildeydi:

FIRSATLAR YAKALADIK AMA TANRI GOL ATMAMIZI İSTEMEDİ

"Ne yazık ki bu maçta da kendi evimizdeki derbide de gol atılmadı. Taraftarımıza da gollü maç izletmek isterdik ama olmadı. Kendi açımızdan ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyoruz. Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi. İyi bir maç oldu; keşke golleri de atabilseydik. Bundan sonra 8 final maçımız var. Puanları alıp şampiyonluğa yürümek istiyoruz."

GALATASARAY'IN 4 YILDIZI VARSA BU TAKIM OYUNUNDAN DOLAYI

"Türkiye'de ilk imzayı attığımda gol için değil şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söylemiştim. Elbette bugün gol atıp taraftarı sevindirmek isterdim. Maicon ve Tolga da atabilirdi ama şans bizim yanımızda değildi. Galatasaray'ın 4 yıldızı varsa bu takım oyunundan dolayı var... Geleceğe bakınca; Galatasaray Müzesi'ne gittiğimde en çok gol atan oyuncular arasında değil şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim."

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Gomis: "Tanrı gol atmamızı istemedi"
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