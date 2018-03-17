Her ihtimali düşündüler!

Bugünkü kritik derbiye 4-4-2 taktiğiyle hazırlanan Fenerbahçe, ezeli rakibinin Tolga Ciğerci ile başlaması halinde üçlü orta sahaya dönecek... ?DİRAR, TOPAL VE SOUZA'NIN YANINA
Bu ihtimali göz önünde bulunduran teknik heyet, üçlü orta sahaya göre planı hazırlamış durumda. Normal şartlarda maça 4-4- 2
taktiğiyle çıkacak olan Fenerbahçe, Galatasaray üçlüyle başlarsa Dirar'ı, Topal ve Souza'nın yanına çekecek. Giuliano savunmada kanada yaklaşacak. 12
Önceki sezonlarda Kadıköy'deki performanslarıyla ön plana çıkan sarı-lacivertli ekip, bu sezon sahasında 12 puan kaybetti. BAKLAVA ZİYAFETİ
Galatasaray'ın ardından F.Bahçe'de idmanını taraftarına açtı. Samandıra'ya gelen sarı-lacivertli futbolseverler, derbi öncesi takıma moral verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman'a baklava ikram edildi. YILDIRIM SÜRPRİZ!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün takımına moral ziyaretinde bulundu. İdmanı izleyen Yıldırım, ardından da teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Aziz Yıldırım'ın bugün yeniden Samandıra'ya giderek oyuncularıyla konuşacağı ve belirledikleri sürpriz primi kendisinin açıklayacağı öğrenildi. Gelen haberlere göre, yönetim galibiyet halinde takıma 1 milyon Euro ödül vermeyi kararlaştırdı.
İdmana gelen Yıldırım, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.