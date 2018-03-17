Her ihtimali düşündüler!

BUGÜN NELER OLDU

Bugünkü kritik derbiye 4-4-2 taktiğiyle hazırlanan Fenerbahçe, ezeli rakibinin Tolga Ciğerci ile başlaması halinde üçlü orta sahaya dönecek...Bu ihtimali göz önünde bulunduran teknik heyet, üçlü orta sahaya göre planı hazırlamış durumda. Normal şartlarda maçataktiğiyle çıkacak olan Fenerbahçe, Galatasaray üçlüyle başlarsa Dirar'ı, Topal ve Souza'nın yanına çekecek.Önceki sezonlarda Kadıköy'deki performanslarıyla ön plana çıkan sarı-lacivertli ekip, bu sezon sahasında 12 puan kaybetti.Galatasaray'ın ardından F.Bahçe'de idmanını taraftarına açtı. Samandıra'ya gelen sarı-lacivertli futbolseverler, derbi öncesi takıma moral verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman'a baklava ikram edildi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün takımına moral ziyaretinde bulundu. İdmanı izleyen Yıldırım, ardından da teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Aziz Yıldırım'ın bugün yeniden Samandıra'ya giderek oyuncularıyla konuşacağı ve belirledikleri sürpriz primi kendisinin açıklayacağı öğrenildi.İdmana gelen Yıldırım, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.