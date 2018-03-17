Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kartal Tekir’i arıyor

Kartal Tekir’i arıyor

Bayern’in bile sosyal medyada kullandığı kedinin yarattığı rüzgardan faydalanmak isteyen Beşiktaş yönetimi, tekir temalı bir tanıtım kampanyası başlatmayı planlıyor

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Kartal Tekir’i arıyor
Reklam kampanyaları ile dikkat çeken Beşiktaş yeni yıldızını buldu; Tekir... Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren kedi yüzünden Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, "Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil", "Kendini atan oyuncuya ceza yok ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler", "Stada meşale girmesi normal ama kedi değil. Öyle mi!" mesajları ile UEFA'yı eleştirdi.


Bayern'in sosyal medya hesabı ikinci maçın sonucunu kedili fotoğraf ile duyurmuştu. Almanlar, Sevilla ile olan eşleşmelerinde de kediyi kullanmayı tercih etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal Tekir’i arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN