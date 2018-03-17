Rizespor ve Adanaspor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada Magaye'nin sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında Roni topu filelere gönderdi. 0-1
37. dakikada Galip'in ceza sahası içinden vurduğu sert şutta top sağ direkten geri döndü ve ev sahibi ekip beraberlik şansını kaçırdı.
78. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda Samudio, Turgut Doğan paslaşmasında Galip topa dokunarak beraberlik golünü kaydetti. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Cemal Bingül xxx, Habip Tiryaki xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Ramos xx, Mehmet xx, Robin xx, Galip xxx, Saadane xx, Samudio xxx, Oğulcan x (Turgut Doğan dk. 59 xx), Süleyman xx, Orhan xx (Kweuke dk. 88 ?), Lincoln xx (Recep dk. 46 xxx)
Yedekler: Kaya, Cihan, Koray, Furkan, Özgür, Ümit, Abdullah
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Adanaspor: İrfan Can xx, Gökhan xx, Magaye xx (Kalu dk. 90 ?), Onur xx, Tevfik xx, Rodrigo xxx, Mustafa xx (Bilal Yener dk. 73 xx), Da Silva xx, Yakup xx, Roni xxx, Bahattin xx (Oğuzhan dk. 81 ?)
Yedekler: Hayrullah Mert, Ahmet, Atakan, Uğur, Alpay
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Ronei (dk. 26) (Adanaspor), Galip (dk. 78) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Oğulcan, Robin (Çaykur Rizespor), Mustafa, Bahattin, Rodrigo (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Roni (dk. 85) (Adanaspor)