Tam bir futbol şehri

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek sol bek Filip Novak takıma ve şehre çabuk uyum sağladı. Çek basınına Trabzonspor'u anlatan Novak, "Trabzon için futbol şehri tanımı tam anlamıyla kullanılabilir. Taraftarlarımız bize büyük değer veriyor. Sadece iç sahada değil, deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık ama şu an için toparlanacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'NİN 23 Mart ve 27 Mart'ta oynayacağı özel maçların aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ilk kez A Milli Takım daveti aldığı için mutlu...