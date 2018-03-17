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Tam bir futbol şehri

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Tam bir futbol şehri
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek sol bek Filip Novak takıma ve şehre çabuk uyum sağladı. Çek basınına Trabzonspor'u anlatan Novak, "Trabzon için futbol şehri tanımı tam anlamıyla kullanılabilir. Taraftarlarımız bize büyük değer veriyor. Sadece iç sahada değil, deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık ama şu an için toparlanacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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