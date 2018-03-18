BUGÜN NELER OLDU

Teknik direktör Fatih Terim, derbinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı:* Oyun beni tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi uygularsınız ama top çizgiyi geçmeyince, yapacak bir şey kalmaz.* Pozisyon oyununu iyi oynadık. Rakiple farkı korumak ve kaybedersek oluşacak kaybı düşününce beraberlik iyi duruyor. Ancak bizim için 3 puan dışında her sonuç kayıptır.* İç saha, dış saha diye bir şey yok, çıkıp oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum. Milli Takım dönüşünde bir galibiyet serisi daha yakalamak istiyoruz.Allah razı olsun ya bir kişi de böyle söyledi! Benim hiç şikayet ettiğimi gördünüz mü?* İstatistiklere takılmıyorum. Bu statta çok güzel anılarımız ve unutulmazlarımız var. Bir maçı kazanmışız, kaybetmişiz önemli değil... Şampiyon olalım, 50 sene yenmeyelim.Galatasaraylı taraftar, Kadıköy'de takımlarına büyük destek verdi. Bir taraftar, Ülker Stadı'na ulaştığı sırada otobüsten düşüp yaralandı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesine yabancı basın büyük ilgi gösterdi. 5 kıtadan 84 ülkede yayınlanan derbiyi takip etmek için tam 10 farklı ülkeden basın mensubu Ülker Stadyumu'na geldi.14 basın mensubu derbiyi yerinde takip etti.Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi maç boyunca savunmasına güven verdi. Tüm yan toplarda güvenli çıkarak iyi bir sınav veren Muslera performansıyla büyük alkış aldı, takdir topladı.Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Mehmet Topal adeta hatasız oynadı. Zaman zaman hücuma verdiği destekle de alkış alan Mehmet, gecenin en iyi oyuncuları arasında yer aldı.Galatasaray'ın orta sahada Fenerbahçe'ye fiziksel olarak direnç göstermesinde bir numaralı pay sahibi olan Fernando, 57. dakikada sakatlanıp çıkana kadar sahanın en iyi oyuncusu olarak göze çarptıFenerbahçe'nin en golcü ismi Giuliano, Galatasaray karşısında belki de Türkiye kariyerinin en kötü sınavlarından birini verdi. 82. dakikada kaçırdığı pozisyon karşılaşmanın kırılma anlarından birisiydi.Maçın ilk 10 dakikasında etkili gözükse de çıktığı 83.dakikaya kadar adeta yokları oynadı. Pas tercihlerinde yaptığı yanlışlarla dikkat çeken Feghouli'nin yerine Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü oyuna aldı.Fenerbahçe taraftarının uzun süredir Fernandao yerine oynamasını istediği Soldado, derbide hayal kırıklığı yaşattı. Topla buluştuğu anlarda doğru terciler yapmakta güçlük çeken İspanyol, yerini Valbuena'ya bıraktı.DEĞERLENDİRME: UĞUR KARAKULLUKÇU