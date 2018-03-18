Cenk Tosun: “İnşallah Beşiktaş şampiyon olur”

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun da tribünden takip etti. Golcü futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin halen devam ettiğini aktaran Tosun, "Bugün bir mağlubiyet aldık ama daha her şey bitmedi. Oynanacak çok maç var. Bugün kilit bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Ben eski takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar" şeklinde konuştu.

"PREMİER LİG'DE OYNAMAK ZEVK VERİYOR"

Premier Lig'de forma buldukça gol yollarında etkili olmaya başlayan Tosun, "Çok güzel bir hava var. O ligde oynarken gerçekten çok büyük zevk alıyorsunuz. En güzel statlarda en güzel sahalarda, en iyi takımlara karşı oynuyorsun. Gerçekten çok büyük zevk veriyor. İlk başlarda fiziki anlamda biraz zorlandım ama daha iyi çalışıp kondisyonumu güçlendirdim. Şimdi kendimi daha iyi ve rahat hissediyorum" diye konuştu.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR"

Başarılı futbolcu, 'Sezon sonunda kim şampiyon olur' sorusuna ise, "Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur" cevabını verdi.



"SAM ALLARDYCE BANA GÜVENİYOR"

Cenk, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın kendisinin fiziksel olarak gelişmesini istediği için ilk maçlarda forma şansı vermediğini aktararak, "Hoca ile aramız çok iyi. Zaten o beni getirdi. Hoca istedi transferi. Bana çok güveniyor. Biraz fiziksel anlamda gelişmemi istediği için koruma amaçlı bir kaç maç oynatmadı. Sonrasında idmanlarda daha iyi hissettiğimi görünce o da zaten forma verdi" açıklamasını yaptı.