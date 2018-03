Fatih Terim: "Biz şampiyon olalım, 50 yıl yenmeyelim"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0 - 0'lık skorla noktalanan derbinin sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu statta Fenerbahçe ile oynamanın kolay olmadığını ifade eden Fatih Terim, "Bunun bir ölçeği yok. Biz önce atsak biz öne geçeriz. Öyle bir derece yok. Galatasaray takımı olarak dışarıda Fener'le oynamak kolay değil. Ben bugün düşüncelerimizin büyük bir bölümünü sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Tabii defansif anlayışı ortaya koyabilirsin, hücumu düşünebilirsin. Taktiğe yayabilirsiniz, top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. İlk yarı 2 pozisyon var. Maicon verdi birinde faul yaptık. Son bölümde direk dahil baya atabilirdik. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık kendi adımıza" ifadelerini kullandı.



"ÖNDE OLMAK PSİKOLOJİK AVANTAJ"



Önde olmanın psikolojik olarak bir avantaj olduğunu vurgulayan Terim, "3 puan alamadığı her yerde Galatasaray kaybetmiştir. Sonuçta lideriz. 2 puan bırakıyoruz. Burada bir teselli var. Rakiplerimizden biriyle aynı puanı kaybettik. Önde olmak psikolojik bir avantaj ama bizim için kayıptır" diye konuştu.



"SAHADAKİ PUAN KAYBINI TELAFİ EDERSİNİZ AMA OYUNCUNUN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ"



Sakatlanarak oyundan çıkan Fernando ile ilgili sorulan soruya cevap veren Terim, "Fernando bizim için çok önemli. N'diaye'yi kaybettik. Fernando'yu kaybetmeyelim diye uğraşıyoruz. İnşallah önemli bir şey yoktur. Pas istasyonu olarak oyun zekası olarak, pası organize eden oyuncu olarak bizim için önemli yerde oluyor. Akılda olmayan bir değişiklikti. Onu değiştirmesek Yasin ya da Eren'i atabilirdik içeri. Sahadaki puan kaybını telafi edersiniz ama oyuncunun sağlığı daha önemli" şeklinde konuştu.



"SARI VE KIRMIZIYI ARMADA SEVİYORUZ AMA DOĞRU ZAMANLARDA ÇIKARSA DAHA ÇOK SEVECEĞİZ"



Kadro derinliğinin kısıtlı olduğu söylenen Terim, "Benim hiç şikayet ettiğimi duydunuz mu? Hiçbir zaman etmedim. Duyduğum, okuduğum zaman baya derin kadromuz var deniliyor. Ben saygıyla yaklaşıyorum. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmak doğru değil. Her oyuncu benim için önemli. Mevcut kadronun içindeki oyuncuların seviyelerini yukarı çıkarırsak olabilir. Öteki türlü yapmak olmaz demiştik. Sinan, Donk gibi oyuncuları yukarı aldık. Yasin'i de alacağız inşallah. Ben oynarken Galatasaray'da bize böyle öğretilmişti. Şimdi kol kırılıyor yen içinde kalmıyor ama bizde öyleydi. Mariano iyi oyuncularımızdan bir tanesi doğru bir sarı karttı. Sarı ve kırmızıyı armada seviyoruz ama doğru zamanlarda çıkarsa daha çok seveceğiz. Sarı kart doğruydu" ifadelerini kullandı.



"LİGİ SEZON SONUNDA ÖNDE BİTİRMEK ÖNEMLİ"



Ligi sezon sonunda önde bitirmenin önemli olduğunu ifade eden Terim, "Beni kendi takımı ilgilendirir. Yarışmada öndekini yenebilmek puan farkını azaltmak demektir. Ama 8 maç var. Sonuçta ligi birinci bitmek önemli. Sezon sonunda birinci olmak önemli. Kaybolan iki puanı ilk defa görebiliriz ama Galatasaray kazanmadığı her yerde puan kaybetmiştir" diye konuştu.



"FLORYA'YI DA AÇACAĞIZ"



Dün basına açılan antrenmanla ilgili sorulan bir soru üzerine konuşan Fatih Terim, "Bundan sonra daha değişik uygulamalar olacak. Florya'yı da açacağız. Antrenmanımızı stada gelen, locaya gelen Galatasaraylılara, delegelere ve taraftarımıza daha çok açacağız. Belki hep beraber yemek yiyeceğiz. Oyunculardan vakit geçirmelerini isteyeceğiz. Buradan tüm taraftara teşekkür ediyorum. Bir riskti, sahaya atlamalar olur normalde. Nezaketli davrandılar. Çok güzel bir ortam oldu. Oyuncularımız da bundan etkilendiler. Geçen sene veya bu senenin başlarında çok maçta o seyirci yoktu. Uygulamalarımız devam edecek. Ben endişeli değildim. Oyuncuya güzel bir aktivite oldu" dedi.



"KAZANAMIYORSANIZ KAYBETMEYİN"



Takımın başına geçtiğinden beri gol atmadıkları maç olmadığını vurgulayan Terim, "0-0'ı hayatımda beklemedim. Ben geldiğimden beri de var mı 0-0? Bu sene bizim gol atamadığımız maç yok. Baktığınızda en çok gol atan biziz. Böyle bir takımdan 0-0'ı beklemek yanlış olur. Top rakipteyken pozisyon oyununu iyi oynadık. Bu maçları oynamak kolay değil. En az pas hatalısıyla oynamaya çalıştık. Bazen baskıya maruz kaldık. Daha önce bulabilirdik daha önce de yiyebilirdik. Son 10 dakikada direkle beraber 4-5 pozisyonumuz var. Kazanamıyorsanız kaybetmeyin" diye konuştu.



"TAKIMIMDA OLSUN İSTERİM"



Inter'den takıma kiralık olarak katılan Nagatomo ile ilgili de konuşan Terim, "Açıkçası Nagatomo hakikaten bizim iyi ki bu oyuncuyu aldık dediğimiz bir futbolcumuz. Öyle bir şey diyemem ben. UEFA'dan gelecek bir karar var. İsterim takımımda olsun. Sadece oyunuyla değil karakteriyle uyum sağlayan, çabuk adapte olan önemli bir oyuncu. İçeride de dışarıda da. İsterim takımımızda olsun" ifadelerini kullandı.



"BİZ ŞAMPİYON OLALIM HİÇ YENMEYELİM"



Tolga'nın son dakikada kaçırdığı gol sonrası yaşadığı üzüntü ile ilgili konuşan Terim, "Ben böyle bir istatistiğe takılmıyorum. Statla bir alakası yok. Burada çok güzel unutulmazlarımız var. Bir maçı kazanıp kaybetmişiz çok önemli değil. Biz şampiyon olalım 50 yıl yenmeyelim. O daha önemli bizim için. Öyle bir istatistik benim için geçerli değil. Son dakikalarda direğe çarpıyor. İçine çarpsa. Özellikle Tolga'nın pozisyonunda. Dakika 90'ındı. Her antrenör bunu yapar. Bende gol olmasını çok isterim. Buradan 3 puanla dönsek başka şeyler konuşulabilirdi. Yarın Başakşehir- Beşiktaş maçı var. Kazansak her sonuç bize yarayabilirdi. Refleks olarak hayıflanmak çok doğal" dedi.