Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim Stadı’nda çalınan müzik isyan ettirdi

Fatih Terim Stadı’nda çalınan müzik isyan ettirdi

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Fatih Terim Stadı’nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi. Gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 18:53
Fatih Terim Stadı’nda çalınan müzik isyan ettirdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzikler stattaki herkesi isyan ettirdi.

Yüksek desibelli müzik nedeniyle stadyuma gelen taraftarlar yanındakileri bile duymakta zorlanırken özellikle basın mensupları, kurumlarıyla yapacağı maç önü bağlantılarını gerçekleştiremedi. Birçok kişinin uyarısına karşın stadyum yetkilileri, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratlarını önlemek için sesin kısılamayacağını belirtirken, Beşiktaş'lı taraftarlar şu ana kadar küfürlü tezahüratta bulunmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim Stadı’nda çalınan müzik isyan ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN