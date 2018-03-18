Gazişehir’den tarihi fark: 6-0

BUGÜN NELER OLDU

Gazişehir Gaziantep, küme düşme adaylarından Manisaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Şova Özgür Can'la (3) başlayan Gazişehir'in diğer gollerini Mehmet Erdem (42), İsmail Konuk (61 ve 90), Himmet Ertürk (68) ve Yonathan del Valle (73) kaydetti.Altınordu evinde Denizli'yi 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun Kerim Avcı ile (22) bulduğu gole Denizli, Mehmet Akyüz'le (47) cevap verdi. 90+5'de tekrar sahne alan Kerim, Altınordu'ya üç puanı getirdi.Elazığspor , deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi. Elazığ'a galibiyeti getiren golleri Alpaslan (64/ Pen.), Tatos (72) ve Diarra (80) attı. Antep'te Hüseyin 40'ta kırmızı kart gördü.Lider Çaykur Rize, evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Roni (26) ile öne geçen Adanaspor'a Çaykur Rize, Galip'in (78) golüyle cevap verdi. Adana'da Roni 86'da ikinci sarıdan atıldı.Sarıyer-Afjet Afyonspor: 1-2, Kocaeli Birlikspor-Kastamonu 1966: 2-0Karşıyaka-Kahramanmaraşspor: 0-2, BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor: 1-2, Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1Ofspor-Çatalcaspor: 1-0, Halide Edip Adıvarspor-Manisa BŞB: 1-2, Erzin Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 5-1, Yeni Altındağ Bld.-Bayrampaşa: 0-01461 Trabzon-Kayseri Erciyesspor: 8-1, Tire 1922-Gölcükspor: 2-1, Yeşil Bursa-Pazarspor: 0-2Arsinspor-Cizrespor: 0-1, Sultanbeyli Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-1