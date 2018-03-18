Gazişehir’den tarihi fark: 6-0

Gazişehir Gaziantep, küme düşme adaylarından Manisaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Şova Özgür Can'la (3) başlayan Gazişehir'in diğer gollerini Mehmet Erdem (42), İsmail Konuk (61 ve 90), Himmet Ertürk (68) ve Yonathan del Valle (73) kaydetti. Gazişehir, 47 puanla beşinci sırada yer alırken 17. sıradaki Manisaspor, 15 puanda kaldı. Altınordu-Denizlispor: 2-1
Altınordu evinde Denizli'yi 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun Kerim Avcı ile (22) bulduğu gole Denizli, Mehmet Akyüz'le (47) cevap verdi. 90+5'de tekrar sahne alan Kerim, Altınordu'ya üç puanı getirdi. Gaziantepspor:...0
Elazığspor:....... 3
Elazığspor , deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi. Elazığ'a galibiyeti getiren golleri Alpaslan (64/ Pen.), Tatos (72) ve Diarra (80) attı. Antep'te Hüseyin 40'ta kırmızı kart gördü. ?Çaykur Rize:...... 1
Adanaspor:........ 1
Lider Çaykur Rize, evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Roni (26) ile öne geçen Adanaspor'a Çaykur Rize, Galip'in (78) golüyle cevap verdi. Adana'da Roni 86'da ikinci sarıdan atıldı. 2. ve 3. lig toplu sonuçlar SPOR TOTO 2.LİG
KIRMIZI GRUP:
Sarıyer-Afjet Afyonspor: 1-2, Kocaeli Birlikspor-Kastamonu 1966: 2-0 BEYAZ GRUP:
Karşıyaka-Kahramanmaraşspor: 0-2, BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor: 1-2, Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1 SPOR TOTO 3. LİG
1. GRUP:
Ofspor-Çatalcaspor: 1-0, Halide Edip Adıvarspor-Manisa BŞB: 1-2, Erzin Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 5-1, Yeni Altındağ Bld.-Bayrampaşa: 0-0 2. GRUP:
1461 Trabzon-Kayseri Erciyesspor: 8-1, Tire 1922-Gölcükspor: 2-1, Yeşil Bursa-Pazarspor: 0-2 3. GRUP:
Arsinspor-Cizrespor: 0-1, Sultanbeyli Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-1