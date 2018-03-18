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Hakan gol attı, Milan kazandı

Seri A'nın 29. haftasında Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı karşılaşmada Chievo'yu 3-2 mağlup etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 20:16
Hakan gol attı, Milan kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Chievo'yu 3-2 yenen Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, maçın ilk golünü kaydetti.

Serie A'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, 29. haftada Chievo'yu ağırladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 10. dakikasında Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Fakat Chievo, Mariusz Stepinski'nin 33 ve Roberto Inglese'nin 34. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Milan, 54. dakikada Patrick Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

90 dakika sahada kalan Hakan, 47. dakikada sarı kart gördü.

Milan, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Chievo ise 25 puanda kaldı.

CENGİZ KENARDAN GELDİ, ROMA KAZANDI

Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 83. dakikada oyuna girdiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Roma böylece puanını 59'a çıkardı.

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Hakan gol attı, Milan kazandı
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