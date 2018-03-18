Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İstanbulspor'dan kritik galibiyet

İstanbulspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor Baltok, evinde karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:22
İstanbulspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok, kendi evinde İstanbulspor'u ağırladı. Play-off'a kalabilme adına büyük önem taşıyan maçta İstanbulspor, Aldin Cajic'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından konuk ekip İstanbulspor puanını 42'ye yükseltirken, Balıkesir Baltok 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Nizamettin'in ceza sahasının dışından çektiği şut yan direkten dışarı çıktı.

30. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

50. dakikada Otoo'nun ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

56. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Cajic geçti. Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Hakan Ceylan x, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Oğuzhan xx, Nizamettin x (Rahmi dk. 90 ?), Muhammed xx (Burak dk. 70 x), Furkan xxx, Sedat xx (Mehmet dk. 75 x), Oğuz xx, Uğur x, Otoo xxx, Bülent xx, Cumali xx

İstanbulspor: Okan xx , Yalçın x, Onur Kolay xx (Muhsin dk. 90 ?), Onur Ergün xx, Cajic xxx, Kubilay xx, Mehmet xx, Eslem xx (Wellington dk. 90 ?), Ali x, Tuncer xx, İbrahim xx (Jean dk. 85 ?)

Gol: Cajic (dk. 56 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yalçın, Eslem (İstanbulspor), Uğur (Balıkesirspor Baltok)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbulspor'dan kritik galibiyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN