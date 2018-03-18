Sergen Yalçın'ın Konyaspor'u nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Konyaspor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Eto'o ve Jahovic attı.

Konyaspor'da 75. dakikada Mehdi Bourabia kırmızı kart gördü. Konyaspor'da ayrıca Sergen Yalçın, maçın hakemine yoğun itirazlarından dolayı tribüne gönderildi.

Kayserispor'da ise kaleci Lung maçın son dakikasında kırmızı kart gördü. Kayserispor'un oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için sarı-kırmızılı takımın kalesine Sapunaru geçti. Sapunaru kaleye geçer geçmez Jahovic'in frikiğinden golü kalesinde gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakika orta sahada Mendes'in hatalı pası sonrası toplu buluşan ve ceza sahasına kadar giren Eto'o, sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



28'inci dakikada Lopes'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.



41'inci dakikada Ferhat'ın sol kanattan ortasında kaleci Lung'un müdahalesiyle topu önünde bulunan Skubic'in sert şutunda top üstten auta çıktı.



73'üncü dakikada Mehdi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda defans topu kornere çıkardı.



74'üncü dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı köşe atışında topa yükselen Mehdi'nin Sapanaru'a müdahelesi sonucu hakem Halis Özkaya, Mehdi'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



78'inci dakikada Milosoevic'in ceza sahası dışırdan sert şutunda kaleci Lung topa sahip oldu.



79'uncu dakikada orta saha yayında topla buluşan Jahovic'e Sapunaru'nun müdahalesinde Jahovic yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, Sapunaru'ya sart kart gösterdi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirtip tepki gösterdi. Hakim Özkahya, Sergen Yalçın'ı, tribüne gönderdi.



90+2'nci dakikada Moke'nin orta sahadan ortaladığı topu önünde bulan Jahovic, ceza sahası yayında çalım atarak geçmeye çalıştığı kaleci Lung'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, kaleci Lugn'u kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 10 kişi kalan Kayserispor, oyuncu değiştirme hakkının tamamını kullanılması üzerine kaleye Sapunaru geçti.



90+3'üncü dakikada Jahovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleye geçen Sapunaru'nun sağından ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Konya? Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Süleyman Özay (xx), Hakan Yemişken (xx)



ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Selim Ay (x), Ferhat (xx), Moke (xx), Mehdi (xx), Volkan Şen (x)(Dk. 65 Ömer Ali Şahiner xx), Milosevic (xx)(Dk. 88 Volkan Fındıklı), Fofana (xx), Eto'o (xxx) (Dk. 71 Jahovic xxx)



KAYSERİSPOR: Lung (x), Lopes (), Sapunaru (x), Atilla (x), Kucher (xx), Deniz (x), Şamil (x), Badji (x) (Dk. 46 Boldrin xx), Mendes (x) (Dk. 74 Amorımxx), Umut Bulut (xx), Kravets (x)(Dk. 46 Gyan)



GOLLER: Dk.4 Eto'o, Dk.90+3 Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Sapunaru, Deniz (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Mehdi (Atiker Konyaspor) - Lugn (Kayserispor)