Olaylı maçtan gol çıkmadı

Spor Toto 1'inci Lig 28'inci hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Boluspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

Bu arada tribünden sahaya inen bir Samsunspor taraftarı, hakem Abdülkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Taraftar, Samsunsporlu futbolcular tarafından saha içinde durdurdu ve güvenlik güçleri şahsı stadyum dışına çıkardı. Bu esnada sahaya inmek isteyen diğer taraftarları ise Samsunspor yedek kulübesindeki futbolcular ve yöneticiler durdurdu.



MAÇTAN DAKİKALAR



11'inci dakikada Samsunspor ceza sahasında gelişen karambolde topa vuran Poepon'u şutunu defans uzaklaştırdı.



12'nci dakikada Samaras'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Ayite'nin şutunu Boluspor defansı uzaklaştırdı.



21'inci dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.



34'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Melih'in ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Furkan kornere çıkarttı.



40'ıncı dakikada Ahmet Cebe'nin ara pasıyla buluşan Enes'in şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.



45'inci dakikada ani gelişen Boluspor atağında ceza sahası yan çaprazından İrfan'ın kaleye çektiği şutu kaleci Furkan son anda kornere çıkarttı.



47'nci dakikada Ahmet Cebe'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Göksu'nun kafa şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



82'nci dakikada Göksu'nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bekleyen Samaras'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri geldi.



90+2'nci dakikada Samsunspor'un geliştirdiği ani atakta topu önünde bulan Gökay'ın kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.



Karşılaşma 0 - 0 sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Baran Eraslan, Mehmet Emin Tuğral

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Gökay Iravul), Enes İslam İlkin (Dk. 79 Angan), Samaras, Göksu Türkdoğan, Ayite (Dk. 39 Kenan Karışık)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Özgür İleri (Dk. 57 Andre Santos), Poepon, İrfan Başaran (Dk. 79 Burak Asan), Melih Okutan (Dk. 75 Guido Koçer), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak

Sarı kartlar: Dk. 38 Özgür İleri, Dk. 86 Guido Koçer, Dk. 88 Burak Asan (Boluspor), Dk. 50 Çağrı Ortakaya, Dk. 68 Ahmet Cebe, Dk. 72 Ahmet Burak Solakel, Dk. 89 Ercan Yazıcı (Samsunspor)