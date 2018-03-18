Sosyal medyada çok konuşulan 10 olay

BUGÜN NELER OLDU

Serdar Aziz'in kornerde ceza sahasında Skrtel ile girdiği mücadelede Fenerbahçelilerin penaltı beklentisi.Mehmet Ekici'nin ilk yarıda üst üste yaptığı 3 faulde sarı kart görmemesi.Fernando'nun sakatlanıp oyundan çıkmasına yol açan pozisyonda Josef de Souza'nın yaptığı müdahale.Derbi de pozisyon kısırlığı çekilirken Cenk Tosun'un attığı goller üzerine Beşiktaşlıların yaptığı espriler...Soldado'yla birebir pozisyonda kaptırdığı top yüzünden Galatasaraylıların yoğun şekilde eleştirdiği Maicon.Fenerbahçe tribünlerinin maç öncesi yaptığı "Kaderinizden kaçamazsınız" yazılı koreografi.Uzun süre aradan sonra oynayan Roberto Soldado'nun etkisiz performansı.Fernandao 'nun 79. dakikada ağları bulduğu pozisyonun ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi..Maicon'un 89. dakikada direkte patlayan serbest vuruşu...90+4'te ceza sahasında karşı karşıya kalan Tolga'nun, topu Volkan'a teslim etmesi