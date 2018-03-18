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Sosyal medyada çok konuşulan 10 olay

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Sosyal medyada çok konuşulan 10 olay
1- Serdar Aziz'in kornerde ceza sahasında Skrtel ile girdiği mücadelede Fenerbahçelilerin penaltı beklentisi.
2- Mehmet Ekici'nin ilk yarıda üst üste yaptığı 3 faulde sarı kart görmemesi.
3- Fernando'nun sakatlanıp oyundan çıkmasına yol açan pozisyonda Josef de Souza'nın yaptığı müdahale.
4- Derbi de pozisyon kısırlığı çekilirken Cenk Tosun'un attığı goller üzerine Beşiktaşlıların yaptığı espriler...
5- Soldado'yla birebir pozisyonda kaptırdığı top yüzünden Galatasaraylıların yoğun şekilde eleştirdiği Maicon.
6- Fenerbahçe tribünlerinin maç öncesi yaptığı "Kaderinizden kaçamazsınız" yazılı koreografi.
7- Uzun süre aradan sonra oynayan Roberto Soldado'nun etkisiz performansı.
8- Fernandao 'nun 79. dakikada ağları bulduğu pozisyonun ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi..
9- Maicon'un 89. dakikada direkte patlayan serbest vuruşu...
10- 90+4'te ceza sahasında karşı karşıya kalan Tolga'nun, topu Volkan'a teslim etmesi
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Sosyal medyada çok konuşulan 10 olay
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