Sosyal medyada çok konuşulan 10 olay

1-
Serdar Aziz'in kornerde ceza sahasında Skrtel ile girdiği mücadelede Fenerbahçelilerin penaltı beklentisi. 2-
Mehmet Ekici'nin ilk yarıda üst üste yaptığı 3 faulde sarı kart görmemesi. 3-
Fernando'nun sakatlanıp oyundan çıkmasına yol açan pozisyonda Josef de Souza'nın yaptığı müdahale. 4-
Derbi de pozisyon kısırlığı çekilirken Cenk Tosun'un attığı goller üzerine Beşiktaşlıların yaptığı espriler... 5-
Soldado'yla birebir pozisyonda kaptırdığı top yüzünden Galatasaraylıların yoğun şekilde eleştirdiği Maicon. 6-
Fenerbahçe tribünlerinin maç öncesi yaptığı "Kaderinizden kaçamazsınız" yazılı koreografi. 7-
Uzun süre aradan sonra oynayan Roberto Soldado'nun etkisiz performansı. 8-
Fernandao 'nun 79. dakikada ağları bulduğu pozisyonun ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi.. 9-
Maicon'un 89. dakikada direkte patlayan serbest vuruşu... 10-
90+4'te ceza sahasında karşı karşıya kalan Tolga'nun, topu Volkan'a teslim etmesi