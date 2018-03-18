Taraftarlar iki takımı da bağırlarına bast

BUGÜN NELER OLDU

Berabere sona eren derbinin ardından iki ezeli rakibin taraftarları da takımlarını sevgi gösterileriyle karşıladılar. Sarı-kırmızılı futbolseverler, liderliğini sürdüren G.Saray'ı, Florya'da coşkuyla karşıladı. Aslan'ın yuvasına akın eden taraftarlar, otobüsün girişi sırasında meşale ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular da, taraftarın tezahüratlarına eşlik etti. Fenerbahçe de zirveye yaklaşma fırsatını kullanamasa da, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına sahip çıktı. Samandıra'da toplanan taraftarlar, meşalelerle Kanarya'ya moral verdi.