Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "Alex'i kim tanıyordu?"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Alex de Souza'nın İstanbul'a gelmesinden Ali Koç'un başkan adaylığına kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın birbirinden çarpıcı açıklamaları şöyle:

"SİYASET İÇERİSİNDE LOBİ Mİ YAPMAMIZ GEREKİYOR?"

"İçeride veya dışarıda, her maç, maç sonucuna etki edecek, aleyhimizde hakem kararları veriliyor. Açıklama yapıyoruz, hemen disipline sevk ediliyoruz. Kurumlar arası ilişkiler ile çözüm arıyoruz, yine hakkımız yeniyor. İlla normal çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız veya siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor?"