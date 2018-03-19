Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam oynadıkları karşılaşmada sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edildiğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 14:13
Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş'ın resmi sitesinden Oğuzhan Özyakup'un sakatlığına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN