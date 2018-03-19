Derbi ‘Volkan’ı

G.Saray karşısında kalesine gelen 5 isabetli şutta da gol izni vermeyen Volkan Demirel, kritik kurtarışlar yaparken, son 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı 11 maçta sadece 7 gol yedi. Deneyimli kaleci ligde çıktığı derbi maçlarında kalesine gelen 49 isabetli şutun ancak yüzde 14'üne geçiş izni verdi ve bu şutların 42'sine 'dur' dedi. Volkan derbi maçlarda maç başına 0,63 gol yeme ortalaması ile oynarken, derbi dışında çıktığı karşılaşmalarda ise ortalaması 0,86 oldu.

F.BAHÇE'DEN GİTMEYECEĞİM

Mathieu Valbuena, Le Parisien gazetesine konuştu. İşte Fransız oyuncunun açıklamalarından satır başları: "Bizler birer profesyoneliz, Aykut Kocaman ile ilişkimiz profesyonelce bir ilişki. Kendisi geçen yaz beni takıma kazandırmak için uğraştı. Sonra bir anda performansım iyiyken yedek kalmaya başladım. Teknik adamın yaptığı tercihi anlamayabiliriz ancak buna saygı duymamız gerekir. Muhtemelen onun da kendine göre gerekçeleri vardır. Sadece küçük çaplı bir anlaşmazlık olduğunu hissediyorum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum."