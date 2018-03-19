Elmacık kemiği kırılan Negredo ameliyat oldu

Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği Başakşehir maçında bir kötü haber de Negredo'dan geldi. Maçta aldığı darbe sonucunda sağ elmacık kemiği kırılan İspanyol forvet dün gece ameliyat edildi. Beşiktaş Kulübü, Negredo'nun durumuna ilişkin olarak, "Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilen futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecek" açıklamasını yaptı.

ADRİANO VE MEDEL CEZALI

Beşiktaş'ta Medel ve Adriano dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak. Medipol Başakşehir'de de cezalı olan Caiçara ve Clichy Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek