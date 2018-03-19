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Enes Ünal, İspanya'da haftanın oyuncusu!

Enes Ünal haftaya damgasını vurdu! Villareal forması giyen milli yıldız Enes Ünal, Atletico Madrid'i deviren gollere imzasını attı. İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal'ın 2 golüyle Atletico Madrid'i evinde 2 - 1 mağlup etti. Enes Ünal bu performansının ardından La Liga'da haftanın oyuncusu seçildi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:56
Enes Ünal, İspanya'da haftanın oyuncusu!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villareal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 20. dakikada 1-0 Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçerken Enes Ünal'ın her şeyi terse çevireceğinden kimsenin haberi yoktu.

Yedek kulübesinde kendi sırasının gelmesini bekleyen Enes Ünal karşılaşmanın 74. dakikasında hocasından 'hadi' komutunu aldı ve kahramanlık destanı yazacağı macerası başladı.

İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor! Müthiş performans!

Enes Ünal maçın 83. dakikasında sol ayağı ile attığı golle önce skoru 1-1'e getirdi. Ardından 90+1'de müthiş bir kafa vuruşu ile Diego Simeone'yi yıktı: 2-1. Bu sonuçla Villareal 47 puana yükselip Avrupa kupaları şansını da sürdürdü.

Milli yıldızımız Enes Ünal, bu performansı sayesinde İspanya'nın en önemli medya kuruluşlarından Marca'nın verdiği 'haftanın futbolcusu' ödülünü de evindeki ödül odasına yerleştirdi.

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Enes Ünal, İspanya'da haftanın oyuncusu!
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