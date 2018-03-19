İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villareal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 20. dakikada 1-0 Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçerken Enes Ünal'ın her şeyi terse çevireceğinden kimsenin haberi yoktu.

Yedek kulübesinde kendi sırasının gelmesini bekleyen Enes Ünal karşılaşmanın 74. dakikasında hocasından 'hadi' komutunu aldı ve kahramanlık destanı yazacağı macerası başladı.

Enes Ünal maçın 83. dakikasında sol ayağı ile attığı golle önce skoru 1-1'e getirdi. Ardından 90+1'de müthiş bir kafa vuruşu ile Diego Simeone'yi yıktı: 2-1. Bu sonuçla Villareal 47 puana yükselip Avrupa kupaları şansını da sürdürdü.

Milli yıldızımız Enes Ünal, bu performansı sayesinde İspanya'nın en önemli medya kuruluşlarından Marca'nın verdiği 'haftanın futbolcusu' ödülünü de evindeki ödül odasına yerleştirdi.