İlkay Gündoğan, Premier Lig'deki en iyi beş oyuncuyu açıkladı

Manchester City formasıyla İngiltere Premier Lig'de mücadele eden İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'le arasının çok iyi olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu "Mesut Özil çok iyi arkadaşım. Birbirimizi çok seviyoruz ve normal hayatımızda da görüşmeye çalışıyoruz. Onunla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Avrupa'nın en yetenekli ve en iyi oyunculardan biri. Onunla aynı sahada olmaktan ve aynı sahayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi Almanya milli takımında da birlikte oynuyoruz. Lig kupası finalinden önce ve sonra kendisiyle kısa bir konuşma yaptım. Birbirimize sezonun geri kalanı için iyi şanslar diledik." dedi.

25 Şubat'ta oynanan Lig Kupası final karşılaşmasında Manchester City, Mesut Özilli Arsenal'i 3-0 mağlup ederek kupayı kazanırken İlkay kupa zaferiyle ilgili şunları söyledi "Lig kupası zaferini fazla kutlayacak zaman bulamadık. Statta biraz ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirip Manchester'a geri döndük ve çalışmalara başladık."

PREMIER LİG'DEKİ EN İYİ 5 OYUNCU

İngiltere Premier Lig'de en iyi 5 oyuncunun sorulması üzerine İlkay Gündoğan, tercihini arkadaşlarından yana kullanacağını söyledi ve şöyle konuştu "Seçim yapmak çok zor. Premier Lig'de pek çok iyi oyuncu var. Benim için çok zor. Dürüst olmak gerekirse arkadaşım olanları seçeceğim. Tabi ki Mesut Özil. Liverpool'dan Emre Can, Leroy Sane ve ben. Son olarak da kaleci seçmem lazım: Ederson."

2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

Son olarak Almanya ve Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili konuşan İlkay "İki ülkeyi de çok seviyorum İki ülkeyle de çok özel bağlarım var. Biri doğduğum, büyüdüğüm ülke. Diğeri ailemin geldiği ülke. Bir seçim yapmam çok zor." ifadelerini kullandı.