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Nando>Tafo+Mondi

F.Bahçe’ye karşı 8. kez kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi, Aslan’ın iki önemli eski kalecisi Taffarel ile Mondragon’un performansını ikiye katladı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018
NandoTafo+Mondi

Kadıköy'de sahanın en iyilerinden olan Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsanelerini geride bıraktı. Muslera'nın şu an antrenörlüğünü yapan Cladio Taffarel, Fenerbahçe'ye karşı 6 maçta sadece 1 kez kalesini gole kaparken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Mondragon, 14 Fenerbahçe derbisinde 3 kez gol yemedi, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi istatistiğine sahip oldu. Galatasaray'da yedinci sezonunu geçiren Muslera ise toplam 9 sezon sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Taffarel ile Mondragon'u Fenerbahçe derbileri performansında solladı. İki efsane kalecinin toplamından daha çok Fenerbahçe galibiyeti gören Nando, Tafo ile Mondi'nin iki katı kadar gol yememe istatistiğine (clean-shit) ulaştı. 19 derbinin 8'inde kalesini gole kapayan Uruguaylı, 1 numara, 7 galibiyet sevinci yaşadı, 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 5 defa kaybetti.

DERBİ 'PRİMİ' 3.5 GÜN İZİN
Galatasaray Kadıköy'deki 19 senelik galibiyet hasretine son verseydi, sarı-kırmızılı yönetim takıma 1.5 milyon Euro prim verecekti. Derbiden beraberlikle dönen ve primi kaçıran futbolcularını teknik direktör Fatih Terim 3 buçuk gün izinle ödüllendirdi. Galatasaray Çarşamba akşamı Florya'da toplanacak ve Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Aslan'da cezalı Fernando dışında eksik bulunmuyor.

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