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Oğuzhan ve Ömer Toprak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 13:29
Oğuzhan ve Ömer Toprak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerlerine Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

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Oğuzhan ve Ömer Toprak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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