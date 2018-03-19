Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sam Allardyce'a Cenk Tosun önerisi "Kadro Cenk üzerine kurulmalı"

Sam Allardyce'a Cenk Tosun önerisi "Kadro Cenk üzerine kurulmalı"

İngiltere Premier Lig'inin son kalan haftasında Stoke City karşısında attığı 2 gol ile Everton'a 2-1'lik galibiyeti getiren milli oyuncu Cenk Tosun'a övgüler gelmeye devam ediyor. BBC'nin spor analisti ve eski futbolcu Garth Crooks, haftanın dikkat çekenleri içerisinde forvetler arasında Cenk Tosun'a da yer verdi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 19:29 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 19:29
Sam Allardyce'a Cenk Tosun önerisi Kadro Cenk üzerine kurulmalı

Everton'ın Premier League'in son haftasında Stoke City'i 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Cenk Tosun, Ada'da tüm dikkatleri üzerine çekti. BBC analisti Garth Crooks, Everton Menajeri Sam Allardyce'a Stoke City'e karşı 2 gol atan Cenk Tosun konusunda tavsiyelerde bulundu.

Mohamed Salah ve Romelu Lukaku ile birlikte Cenk Tosun'u da kaleme alan Crooks, Everton Menajeri Sam Allardyce'a da tavsiyelerde bulundu.

Cenk'in gelecek sezon planlarında Everton'ın merkezinde olması gerektiğini söyleyen Crooks, ''Cenk Tosun, Goodison Park'a ilk çıktığında performansı beni ikna etmemişti. Cenk son dönemdeki parlayışı Sam Allardyce'ı da rahatlatmış ve artık düzenli oynama fırsatını doğurmuştur. Stoke City'e karşı o zor koşullarda iki gol atabilmek, doğal yeteneğin sonucu. Everton artık 40 puanda ve Allardyce gelecek sezonki kadro inşasına başlayabilir. Ona önerim bu kadro inşasını Cenk Tosun üzerine kurması'' ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, Stoke City'e attığı 2 golle Everton'daki gol sayısını 4'e çıkarmayı başardı.

(Sporx)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sam Allardyce'a Cenk Tosun önerisi "Kadro Cenk üzerine kurulmalı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN