Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan

Türkiye Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart 2018 Salı günü Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 23:56