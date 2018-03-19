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Türkiye Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan

23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart 2018 Salı günü Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 23:56
Türkiye Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan

Türkiye Millî Futbol Takımı'nda, 23 Mart Cuma günü İrlanda ve 27 Mart Salı günü Karadağ ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak'ın sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldıkları, yerlerine Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin kampa davet edildiği açıklanmıştı.

İspanya Futbol Ligi La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı sebebiyle İrlanda ve Karadağ maçları öncesi milli takım kadrosunda yer alamayacağını belirtti.

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Türkiye Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan
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