Türkiye Millî Futbol Takımı'na bir kötü haber de Emre Mor'dan

Türkiye Millî Futbol Takımı'nda, 23 Mart Cuma günü İrlanda ve 27 Mart Salı günü Karadağ ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak'ın sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldıkları, yerlerine Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin kampa davet edildiği açıklanmıştı.
İspanya Futbol Ligi La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı sebebiyle İrlanda ve Karadağ maçları öncesi milli takım kadrosunda yer alamayacağını belirtti.
Maalesef dün takımım Celta’nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye’nin milli maç seyahatine de katılamıyorum ?????? Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ’a karşı başarılar diliyorum ???????? #millitakimlar #turkey— Emre Mor (@Emremor29) 19 Mart 2018