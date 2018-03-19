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Wesley Sneijder "Her an geri dönebilirim"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2017 yazında Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen ve buradan Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa’ya transfer olan Wesley Sneijder, Hollanda’ya bir gün döneceğini ama şu anda bunu tercih etmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 21:20
Wesley Sneijder Her an geri dönebilirim

2017-18 sezonuna Fransa Lig 1'de Nice formasıyla girdikten sonra Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya transfer olan Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder basın mensuplarına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sneijder "Her zaman söyledim. Her an geri dönebilirim ama şu an bunu tercih etmiyorum. Hollanda'da kazanacağım çok az şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ABD 3. TERCİHİM"

Katar'daki ortamdan çok mutlu olduğunu ve bu ligde oynamaya devam etmek istediğini söyleyen Hollandalıyıldız, "Katar'da kalabildiğim kadar kalacağım. 1.5 yıllık kontratım var ve muhtemelen daha uzun süre burada oynayacağım. ABD ise şu an üçüncü tercihim" şeklinde konuştu.

Al Gharafa ile şu ana dek 12 maçta forma giyen Wesley Sneijder 6 gol atmayı başardı.

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Wesley Sneijder "Her an geri dönebilirim"
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