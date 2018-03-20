Galatasaray'a 26 müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

1987 senesinde 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig, 1994- 95 sezonundan bu yana 18 takımla 34 haftada oynanıyor.8 kez 26.hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, ligin kalan 8 maçında rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi ve şampiyon oldu. Fatih Terim de Galatasaray'ın başında gördüğü 6 şampiyonluğun hepsinde 26.hafta sonunda zirvedeydi.