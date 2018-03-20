Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'a 26 müjdesi

Galatasaray'a 26 müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de üç puanlı sistemin uygulandığı son 23 sezona bakıldığında, Galatasaray, lider kapattığı 26. haftalarda “Şampiyonluk sinyali”ni veriyor. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Galatasaray'a 26 müjdesi
1987 senesinde 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig, 1994- 95 sezonundan bu yana 18 takımla 34 haftada oynanıyor. Galatasaray, son 23 senelik bu maratonda 26.haftaları zirvede kapadığı sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı. 8 kez 26.hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, ligin kalan 8 maçında rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi ve şampiyon oldu. Fatih Terim de Galatasaray'ın başında gördüğü 6 şampiyonluğun hepsinde 26.hafta sonunda zirvedeydi. 26. haftalar sonunda en düşük puanı (50) 2012-13 sezonunda yine Fatih Terim ile toplayıp mutlu sona ulaşan Cimbom, bu sezon ise 54 puanla zirvede yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a 26 müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN