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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 3 oyuncu kadrodan çıktı

23 Mart'ta İrlanda, 27 Mart'ta ise Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak sakatlıkları, Emre Mor ise hastalığı nedeniyle ile kadrodan çıkartıldı.

OĞUZ YÖRÜK Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 3 oyuncu kadrodan çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için açıklanan aday kadrodan 3 fire verildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak aday kadrodan çıkarılırken, hastalığı nedeniyle Emre Mor ise kadrodan affını istedi. Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci ise kampa davet edildi. Beşiktaşlı Oğuzhan'ın sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı.

Milli Takım, ilk çalışmasını dün akşam yaptı. Teknik direktör Mircea Lucescu, öğrencileriyle yakından ilgilenirken, yaptığı esprilerle çalışma ortamına renk kattı.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 3 oyuncu kadrodan çıktı
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