Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 3 oyuncu kadrodan çıktı

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için açıklanan aday kadrodan 3 fire verildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak aday kadrodan çıkarılırken, hastalığı nedeniyle Emre Mor ise kadrodan affını istedi.Beşiktaşlı Oğuzhan'ın sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı.Milli Takım, ilk çalışmasını dün akşam yaptı. Teknik direktör Mircea Lucescu, öğrencileriyle yakından ilgilenirken, yaptığı esprilerle çalışma ortamına renk kattı.