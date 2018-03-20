Adana Demirspor’un borcu 29 milyon 653 bin lira

Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, yönetime geldikleri günden bu yana gelir ve giderlerle ilgili bilançoyu basınla paylaştı. Gökoğlu, futbolculara para ödenmediği iddialarının aksine sadece maç başı primlerinin ödenmediğini vurguladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, yönetime geldiklerinden beri gelir ve gider ile ilgili bir bilanço çıkardığını açıkladı. Başkan Gökoğlu, "Adana Demirspor Kulübü'nün şu an borcu nedir, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte bir çalışma yaptık. Çünkü artık yalan haber, iftiralardan dolayı açıklama kararı aldık. Bana göre kimse yalan ve iftira atmamalı ve herkes bunu bilmeli. Size vereceğim bilgiler bir belgedir" dedi.

30 Mayıs itibariyle Adana Demirspor'un gelirlerinin 33 milyon 582 bin lira olduğunu belirten Başkan Gökoğlu, "Kulübün giderleri ise toplam 33 milyon 572 bin Türk Lirasıdır. Bunlar gerçek rakamlardır. Bu rakamları herkes incelesin ve bilsin. Kalan ödemeler ise 4 milyon 93 bin Türk Lirası" diye konuştu.

Kimseye para ödenmemiş gibi bir ortam oluşturulduğunu söyleyen Başkan Gökoğlu, "Bilançoya bakıldığı zaman bu sezon futbolculara toplamda 9 milyon 100 bin Türk Lirası ödeme yapılmış. Kimseye para ödememişiz diye bir şey yok. Sadece maç başı primlerini ödememişiz. Başka bir borcumuz yok. Bu sıkıntılı dönemde futbolcu kardeşlerime söyledim; bu borçlara senet yapalım, 5 veya 6 aya bölelim dedik, fakat onlar da kendi aralarında konuşmuşlar ve kabul etmediler, durum bu. Bugün itibari ile Adana Demirspor kulübünün borcu 29 milyon 653 bin liradır" şeklinde konuştu.