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Ahmet Çakar futbol gündemini değerlendirdi

Sabah Spor'un usta yazarlarından Ahmet Çakar, futbol gündemini değerlendirdi. Çakar, hakemlerden şampiyonluk yarışına, Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki performansından Adebayor'un son haftalardaki formuna kadar birçok konuda yorumlarda bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:20
Ahmet Çakar futbol gündemini değerlendirdi

HAKEMLER

AHMET ÇAKAR: "Anlaşılan hakemler bir iyi, iki kötü devam edecekler. Başakşehir-Beşiktaş maçını yöneten Halil Umut Meler ne kadar mükemmel bir karşılaşma yönetse de Bülent Yıldırım'ın Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gösterdiği tarafgir ve skandal yönetim, Türk hakemliğinin tartışılır halde kalmasını sağlıyor. Bülent Yıldırım'ın yaptığı hakemlik değildi. O da biliyor, yaptığının hakemlik olmadığını. Penaltıları verme, kartları verme, kırmızı kartları hiç verme ondan sonra da 'ben hakemim' diye ortalarda dolaş. Çok ayıp ediyorsunuz. Hem Türk futboluna büyük zarar veriyor hem de binlerce genç Türk hakemine kötü örnek oluyorsunuz."

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Ahmet Çakar futbol gündemini değerlendirdi
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