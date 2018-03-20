Şenol Güneş'ten oyuncularına sitem "Beni fazlasıyla üzdünüz"

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir karşısında kritik bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, maçtan sonra soyunma odasında futbolcularını da uyardığı öğrenildi. Basın toplantısında oynanan kötü futbolu,şeklinde yorumlamıştı. Siyah-beyazlı teknik adam,Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir" sözleriyle futbolcularını tanıyamadığını dile getirmişti.teknik adamın sonrasında soyunma odasında öğrencilerine şu konuşmayı yaptığı öğrenildi:Elmacık kemiğinden geçirdiği ameliyatın ardından 1 hafta sonra çalışmalara devam etmesi beklenen Negredo, İnstagram hesabından bir paylaşım yayınladı. Negredo, "Bir hafta sonra hazır olacağım. Tüm sağlık ekibine ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim" mesajını verdi. Negredo'nun 30 dakika kırıkla oynadığı öğrenildi.NEGREDO'NUN bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan eşi Amparo Moreno, bir takipçisinin, "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. Siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün" yorumuna çok kızdı. Negredo'nun eşi, "Seni küçük beyinli" karşılığını verdi.