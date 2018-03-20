Şenol Güneş'ten oyuncularına sitem "Beni fazlasıyla üzdünüz"

Başakşehir karşısında kritik bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, maçtan sonra soyunma odasında futbolcularını da uyardığı öğrenildi. Basın toplantısında oynanan kötü futbolu, "Bu maç için konuşacak çok bir şeyimiz yok, futbol adına iyi bir şey yapamadık. İyi oynamadık ve kaybettik. Kazansaydık çok iyi bir ivme kazanacaktık. Bu maçın hiçbir mazereti olamaz. Şut atamadık, orta yapamadık. Bunları düzeltmemiz gerekiyor"
şeklinde yorumlamıştı. Siyah-beyazlı teknik adam, "Sanki uzaydan gelmiş gibiydik... Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor. Trabzonspor maçının bu maçla hiç alakası yok. Sahamızda kaldığımız halde rakibe topu verip pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda.
Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir" sözleriyle futbolcularını tanıyamadığını dile getirmişti. YEPYENİ BİR SAYFA AÇIN Tecrübeli
teknik adamın sonrasında soyunma odasında öğrencilerine şu konuşmayı yaptığı öğrenildi: "Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Beni üzdünüz. Böyle bir sonucu asla beklemiyordum. Bunu basın mensuplarıyla da paylaştım... Beklenmedik yenilgiyle yarışta büyük bir avantajı kaybettik, ancak hiçbir şey bitmiş değil... Bir an önce toparlanın ve kendinize gelin. Size iki gün izin veriyorum... Kafanızı toparlayın ve yepyeni bir sayfa açın." NEGREDO MÜJDESİ
Elmacık kemiğinden geçirdiği ameliyatın ardından 1 hafta sonra çalışmalara devam etmesi beklenen Negredo, İnstagram hesabından bir paylaşım yayınladı. Negredo, "Bir hafta sonra hazır olacağım. Tüm sağlık ekibine ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim" mesajını verdi. Negredo'nun 30 dakika kırıkla oynadığı öğrenildi. 'SENİ KÜÇÜK BEYİNLİ!'
NEGREDO'NUN bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan eşi Amparo Moreno, bir takipçisinin, "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. Siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün" yorumuna çok kızdı. Negredo'nun eşi, "Seni küçük beyinli" karşılığını verdi.