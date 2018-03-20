Beşiktaş liderliğe hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde geriye düşen Beşiktaş, bu sezon liderliğe hasret kaldı.

Süper Lig'de özellikle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda uzun süre rakiplerinin önünde yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de bu performansını gösteremedi.

Güneş'in teknik direktörlüğünde geride kalan 2 sezonu da şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, bu sezon taraftarlarına liderlik keyfi yaşatamadı.

HASRET 26 HAFTAYA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 54 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş'ın liderlik hasreti de 26 haftaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki ilk haftanın yanı sıra 4 ve 5. haftalarda zirvedeki ekiplerle aynı puanda bulunmasına rağmen averajı kötü olduğu için liderlik koltuğuna oturma şansı yakalayamadı. Diğer 23 haftada puan bakımından rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, liderlikten de uzak kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GERİDE KALMAYA ALIŞKIN DEĞİL

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezona göre 2017-2018'de alışılmadık bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlılar, Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'nın büyük bölümünde rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu sezonda diğer takımlarının 5 hafta lider kalmasına engel olamayan Beşiktaş, 29 hafta zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, geçen sezon da en çok liderlikte kalan takım olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'nin ilk haftasında liderlik koltuğunda oturduktan sonraki 16 maçlık bölümde zirveyi geriden takip etmesine rağmen ikinci yarıda zirveyi yeniden alarak mutlu sona ulaştı. Geçen sezonun ikinci yarısının ilk haftasında liderliği Medipol Başakşehir'den alan Beşiktaş, bu koltuğu bir daha rakiplerine kaptırmadı. Söz konusu sezonda 18 hafta lider kalan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluğunu üst üste ikinci kez ilan etti.

Güneş yönetiminde şampiyon olduğu iki sezonda 68 haftanın 47'sinde lider kalan Beşiktaş, bu sezon aynı başarıyı gösteremedi.

BUNDAN ÖNCEKİ 3 SEZONUN EN ÇOK LİDER TAKIMIYDI

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yanı sıra eski çalıştırıcısı Slaven Bilic yönetiminde 2017-2018'den önceki 3 sezonun en çok liderlik yaşayan takımıydı.

Siyah-beyazlı ekip, 3 sezonun 102 haftalık bölümünde 61 hafta zirvede yer aldı.

Hırvat teknik adam Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 hafta lider kalan Beşiktaş, Güneş ile 2015-2016'da 29 hafta boyunca zirvede bulundu. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda ise 18 hafta rakiplerinin önünde yer almayı başardı.