Çanakkale Dardanel SK: 0 - Yomraspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Çanakkale Dardanel SK, sahasında Yomraspor'a 1-0 mağlup oldu.
Ligde 11. sırada bulunan Yomraspor bu sonuçla puanını 32'ye çıkarırken 17. sırada bulunan Çanakkale Dardanel SK 23 puanda kaldı.
Stat: 18 Mart
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Nurettin Taşkesen xx, Emin Barlas xx
Çanakkale Dardanel: Cüneyt x, Sinan Akgöl x, Uğur Uğur x, Selim Asal x, Ahmed Emir Tekçam x, Sergen Piçinciol x, Hasan Türk x, Şahinali Terzi x (Ufuk Özbek dk. 64 x), Tahir Türker x (Fatih Bozok dk. 63 x), Yusuf Bayram x, Veli Akbulut x (Serhat Yazgan dk. 77 x)
Yomraspor: Tunahan Dikişçi x, Sinan Altınel x, Münür Satılmış x, Ali Özgür Basa x, Şenol Özyurt xx, Enes Erdal İç xx, Muhammet Mahmut Emir x, Alaattin Tosun x, Hamit Bayraktar x, Yasin Reis xx (Mustafa Soytraş dk. 74 x), Ertan Çolak xx (Ozan Çetinkaya dk. 84 ?)
Gol: Yasin Reis (dk. 45) (Yomraspor)
Sarı kartlar: Tahir Türker, Sinan Akgöl, Cüneyt Çelik (Çanakkale Dardanel), Münür Satılmış, Yasin Reis, (Yomraspor)