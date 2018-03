Görevim temizlikti

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın eski teknik direktörü İgor Tudor, sarı-kırmızı günlerini TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum Özel' programına değerlendirdi:gitme durumum olduğunda herkes gitmememi tavsiye etti. Takım içerisinde birçok sıkıntı olduğunu, soyunma odasındaki kötü havayı, yaşananları herkes biliyordu. Ben aslında biraz temizleme görevine geldim.geçirdiğim her saniye, benim adıma mükemmel bir tecrübe oldu. Her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman başarılı olduğumu düşünüyorum. 16 haftanın 14'ünde liderdik. İngiltere'den İtalya'dan arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar.mağlubiyeti sonrası Florya Tesisleri'nde yaşananlar bence organize edilmiş şeylerdi. Beni asıl şaşırtan, ertesi gün her yerin Fatih Terim fotoğrafları ile donatılmasıydı.yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder'i düşünmüyordu. Sneijder kararı benden önce alınmıştı. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcuydu.Turan'ın gelmesi için aramızda konuşmalar oldu. Ancak yönetim sonradan vazgeçti.