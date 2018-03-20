Ronaldo’dan 50. hat-trick

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a Liga'da Girona'yı 6-3 mağlup eden Real Madrid'de maça yine Ronaldo damga vurdu. Maçı hattrick yaparak tamamlayan Portekizli yıldız, böylece kulüp ve milli takım kariyerinde 50'nci kez üçleme yapmış oldu.
Aktif oyuncular arasında bunu başaran bir başka oyuncu bulunmuyor. Ronaldo ligin ilk yarısındaki formsuzluğu nedeniyle aldığı eleştirileri de geride bırakmış gözüküyor. 25 MİLYON VERGİ CEZASI ÖDEYECEK
İspanya'da vergi kaçırdığı iddiasıyla hapis cezası ile karşı karşıya kalan Ronaldo anlaşma yoluna gitti. 14 milyon 768 bin Euro vergi kaçırdığı iddia edilen Portekizli oyuncunun avukatının uzlaşma teklifini kabul ettiği ve cezalarla birlikte 25 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.