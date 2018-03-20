Ronaldo’dan 50. hat-trick

BUGÜN NELER OLDU

a Liga'da Girona'yı 6-3 mağlup eden Real Madrid'de maça yine Ronaldo damga vurdu.Aktif oyuncular arasında bunu başaran bir başka oyuncu bulunmuyor. Ronaldo ligin ilk yarısındaki formsuzluğu nedeniyle aldığı eleştirileri de geride bırakmış gözüküyor.İspanya'da vergi kaçırdığı iddiasıyla hapis cezası ile karşı karşıya kalan Ronaldo anlaşma yoluna gitti. 14 milyon 768 bin Euro vergi kaçırdığı iddia edilen Portekizli oyuncunun avukatının uzlaşma teklifini kabul ettiği ve cezalarla birlikte 25 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.