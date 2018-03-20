Trabzonspor'a sakatlardan iyi haber Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyuncuların durumu belli oldu. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Novak'ın durumunun ciddi olmadığı, Castillo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin de Galatasaray maçında görev alabilecek durumda olukları belirtildi.

AA Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 11:45