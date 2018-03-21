Ay-yıldızlı arma kalplerde!

ÜRÜNDÜL

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde giyeceği formalar, Nike tarafından tasarlandı. Geleneksel kırmızı göğüs bandına sahip formalardaay-yıldız, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi. Öndeki numaralar formanın sağ göğüs kısmında yer alırken formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan oluşturuldu. Önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geri bildirimleri ışığında,İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici "vapor knit" teknolojisiyle özel tasarlandı. Milliler, iç saha formasını ilk kez cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı'nda oynanacak maçta giyecek.Ben her zaman şu görüşü savundum: Bizim milli takım formamız ortadan geniş şeritli olandır. Gerek kırmızı üstüne beyaz gerekse beyaz üstüne kırmızı olan. Her zaman bu formanın en iyi olduğunu düşünmüşümdür. Ama yeni milli formalarımız, bundan evvelkinden çok daha güzel olmuş.