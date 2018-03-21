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"Sadece 'ı temsil etmiyorum"

'de formasıyla son 3 maçında attığı 4 gol ile adından söz ettiren milli oyuncu kulübün resmi sosyal medya hesabı için açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 21:38
Cenk Tosun Sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyorum

formasıyla 'de mücadele eden , Türkiye'den kendisine gelen destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, gelen destek mesajlarının kendisini gururlandırdığını belirtti ve şöyle devam etti "Burada sadece ve Beşiktaş taraftarlarını temsil etmiyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Trabzonspor taraftarlarını da gururlandırmak için çalışıyorum. Bayrağımızı temsil ediyorum. Bana verdikleri destek özgüvenimi arttırıyor, bu da oyunuma etki ediyor. İlk günden bu yana çok güzel mesajlar aldım. Umarım beni desteklemeye devam ederler."

Bu sezon Everton formasıla 7 maça çıkan Cenk Tosun 4 gol atma başarısı gösterdi.

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Cenk Tosun "Sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyorum"
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