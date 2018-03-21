Cenk Tosun "Sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyorum"

Everton formasıyla İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Cenk Tosun, Türkiye'den kendisine gelen destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, gelen destek mesajlarının kendisini gururlandırdığını belirtti ve şöyle devam etti "Burada sadece Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarlarını temsil etmiyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Trabzonspor taraftarlarını da gururlandırmak için çalışıyorum. Bayrağımızı temsil ediyorum. Bana verdikleri destek özgüvenimi arttırıyor, bu da oyunuma etki ediyor. İlk günden bu yana çok güzel mesajlar aldım. Umarım beni desteklemeye devam ederler."

Bu sezon Everton formasıla 7 maça çıkan Cenk Tosun 4 gol atma başarısı gösterdi.