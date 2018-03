Hıncal Uluç "Milli takım forması için tasarım yarışması yapılmalıydı"

FENERBAHÇE'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Bu formalar güzel değil ama önemi olan hiç olmazsa Kazakistan ya da Gençlerbirliği olmaktan çıkmamız… Türk Milli Takımı, bayrağının renklerini taşır hale geldi. Ona da şükretmek mi lazım, bilemiyorum. Ona da şükür, buna da şükür diye diye bu hale geliyoruz. Anlamadığım bir şey var. Milli bir his, bir duygudur bu… Nike'de kim milli?Türk olduğunu kim hissediyor da milli formayı dizayn ediyor, tasarlıyor?Türkiye'de bu kadar tasarımcı var. Onların arasında bir yarışma açarsın, seçilen 5 taneyi kamuoyuna sunarsın. Onların fikirlerini alırsın. Milli forma gündeme geliyor.Öyle alakasız bir federasyon başkanımız var ki, umurunda değil hiçbir şey. Kırmızı, siyah ve açık maviye, "Bunlar ne biçim milli renk diye" kıyamet kopunca kırmızı beyaza dönülüyor.Olmaz arkadaş… Almanın milli formasını Alman yapar. Amerika'nın formasını Amerikalı yapar. Ben Fransız gibi hissedemem ki Fransız forması yapayım! Milli ya, adı üstünde, milli. Onu hissedeceksin evvela.Türk Milli Takımı'nı hissetmeden bunu yapamazsın.Hep aynı şeyi söylüyorum.Bu konuşmaların hepsi boş… Şu kolay, bu zor diyenlere söylüyorum, bana bir tane maç söylesinler ki yüzde 90 bir taraf kazanır.Böyle bir maç yok. Lider Galatasaray, sonuncunun bir üstü Konyaspor. Gördünüz maçı. Her takım her takımı yener. Galatasaray'ın ne kadar şampiyonluk şansı varsa Fenerbahçe'nin de o kadar var. Bana bunun aksini kimse söylemesin. Efendim Fenerbahçe'nin yüzde 5'miş de iddaa şansı, Galatasaray'ın yüzde 90'mış. Geçiniz. Para kazanmak isteyen Fener'e oynar. 6 puan fark, iki maç. Ben sana o iki maçı söyleyeyim.Galatasaray sahasında oynadığı iki derbiyi de kaybederse kim şaşırır? Biri desin ki ben şaşırırım. Fatih Terim, Mustafa Cengiz dahil desin bunu.Galatasaray, Ali Sami Yen'deki iki derbiyi kaybederse ben şaşırırım desin bakayım.Abdullah Avcı da maçı vermek için elinden geleni yaptı, en az beş tane atardı ama o takımı geri çekti.1-0'ın üstüne yatmak için… Ben böyle bir şey görmedim. Abdullah Avcı gibi bir hoca perişan ettiği rakibinden korkup çekindi. Rakip ne yaptı, medyamızın göklere çıkardığı büyük satranç ustası? Bugün gazetede okuyorum, "Orta yapmadık" diyor.Beşiktaş orta yaptığı için Medel oyun kurucu oynuyor, Fabri libero oynuyor.Öyle yerleşmiş Beşiktaş yarı sahasına.Durmadan sağdan, soldan, ortadan orta yapıyorlar. 10 kişilik rakibe.Sıkışmış alana. Attamah'ın armut gibi her topa kafa vurduğunu göre göre Şenol Güneş gibi satranç ustası (!) farkında değil önünde oynanan oyunun. Farkında değil. Bir de o kadar farkında değil ki orta yapmadık diyor. Orta yapmaktan battı Beşiktaş Şenol efendi! Rakip 10 kişi, topu yere indirip yayarsan oyunu kanatlara, adamlar 10 kişi koşmaktan yorulur, baygın olur. Hadi sağdan soldan ortala dersen adamlar da oturdukları yerde durdukları yerde oynarlar. Abdullah Avcı resmen tuzak kurdu, Şenol da bu tuzağa düştü.Öyle düştü ki orta yapmadık diyor ya.Bu adam Beşiktaş'ın hocası hâlâ…