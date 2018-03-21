Adebayor'un her iki şutundan biri gol

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir'in zirve yarışının mimarlarından Emmanuel Adebayor, Beşiktaş karşısında da takımını sırtladı. 90 dakika sahada kalan ve 11 ikili mücadele kazanan 34 yaşındaki golcü sahanın en iyisi oldu. Yaşına rağmen fizik gücünü koruyan başarılı golcü, aynı zamanda üç başarılı dripling değeri ile de yine mücadelenin en iyisiydi.Rakip kaleleregönderdiği her iki isabetlişutun birinde ağlarısarsan Togolu'nun, aynı zamandabir de asisti var.Adebayor geçen sezon devre arasında geldiği Başakşehir'de 11 lig maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı.