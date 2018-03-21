Adebayor'un her iki şutundan biri gol

Başakşehir'in zirve yarışının mimarlarından Emmanuel Adebayor, Beşiktaş karşısında da takımını sırtladı. 90 dakika sahada kalan ve 11 ikili mücadele kazanan 34 yaşındaki golcü sahanın en iyisi oldu. Yaşına rağmen fizik gücünü koruyan başarılı golcü, aynı zamanda üç başarılı dripling değeri ile de yine mücadelenin en iyisiydi. VURDU MU AFFETMİYOR Usta golcü bu sezon kaleyi bulan 24 isabetli şutta 12 gol atmayı başardı.
Rakip kalelere
gönderdiği her iki isabetli
şutun birinde ağları
sarsan Togolu'nun, aynı zamanda
bir de asisti var.
Adebayor geçen sezon devre arasında geldiği Başakşehir'de 11 lig maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı.