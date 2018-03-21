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, Oleksandr Kucher'in sözleşmesini uzattı

ekiplerinden , Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 22:54
Kayserispor, Oleksandr Kucher'in sözleşmesini uzattı

'de geride kalan 26 haftada topaldığı 41 puanla 6. sırada bulunan , sezon başında transfer ettiği Ukraynalı savunma oyuncusu Kucher ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tesislerde düzenlenen ve spor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende 35 yaşındaki Kucher ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kayserispor, Shakhtar Donetsk'te 7 Ukrayna ligi, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna Süper Kupa ve 1 kez de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Kucher'i sezon başında renklerine bağlamıştı.

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Kayserispor, Oleksandr Kucher'in sözleşmesini uzattı
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