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Fenerbahçe'de prim stresi!

Fenerbahçe’de işin içine ödül girince futbolcuların ayakları bağlanıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisiyle birlikte bu sezon tam dördüncü kez ekstra primi kaçırdı. Böylece bu sezon geride kalan 26 haftada hiç ekstra para kazanamamış oldular.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018
Fenerbahçe'de prim stresi!

Fenerbahçe'de prim kâbus oldu… Takım önce ilk yarının son 6 maçında, 5 galibiyetin ardından, Konya'da alınan beraberlikle 1.5 milyon Euro'yu kaçırdı. Sezonun ikinci yarısının ilk 6 maçını ikiye bölen yönetim, 3 galibiyete 3 milyon TL prim vereceğini açıkladı. Ancak takım, ilk 6 maçta art arda 3 galibiyet alamadığı için yine primden oldu. Galatasaray derbisinde ise tek maça 1 milyon Euro ödül konulmuştu. 0-0'lık beraberlikle bu fırsat da futbolcuların elinden uçup gitti.

BERABERLİK BİLE BİTİRİR
Bu arada Fenerbahçe şampiyonluğa tutunmak için kalan 8 haftada kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularıyla yaptığı toplantıda tek bir puan kaybının dahi şampiyonluk ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağını hatırlatıp, "Kazanıp rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Beraberlik dahi tüm hayallerimizi yıkar. Herkes bu bilinçle maçlara hazırlansın" dedi.

KOCAMAN VE YILDIRIM PFDK'DA
TFF, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman'ı disipline sevk etti. Önceki gün yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkedilen Başkan Yıldırım'ın daha önce aldığı cezası bitmiş değil. Kocaman ise G.Saray derbisi sonrası açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

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Fenerbahçe'de prim stresi!
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