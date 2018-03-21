Rıza Çalımbay solladı geçti

Süper Lig'deki son iki maçını kazanarak Avrupa umutlarını yeşerten Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde bulunan Ersun Yanal'ı geçti. İki hocanın aynı süredeki performansına bakıldığında Yanal, bordo-mavili ekipteki ilk 18 maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Yanal, bu performansıyla yüzde 27.7'lik bir ortalama yakaladı. Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti ve bu grafik ile yüzde 50'lik bir galibiyet yüzdesine ulaştı.

SAKATLARDAN MÜJDE

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan bazı oyuncularına kavuşacak. Tedavileri biten Castillo ve Kamil Ahmet'in milli aradan sonra hazır olacağı, Yeni Malatyaspor maçında sol dizinden sakatlanan Filip Novak'ın da durumunun ciddi olmadığı bildirildi.