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'ya hapis talebi

'de oynadığı dönemde vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlanan eski oyuncu hakkında 5 yıl hapis cezası talep edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:13
Xabi Alonso'ya hapis talebi

Eski İspanyol futbolcu hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talep edildi.

İspanya Mali Suçlar Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Xabi Alonso'nun 'de forma giydiği 2010-2012 yıllarında vergi kaçırarak devleti 2 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Geçen sezon futbolu bırakan 36 yaşındaki Alonso, suçlu bulunduğu takdirde 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezasına çarptırılabilecek.

Real Madrid'in yanı sıra Liverpool ve 'te de forma giyen eski futbolcunun finansal danışmanı Ivan Zaldua Azcuenaga ve Portekiz merkezli danışmanlık şirketinin yöneticisi Ignasi Maestre Casanova hakkında da aynı gerekçeyle suç duyurusunda bulunuldu.

Son dönemde İspanya'da , ve hakkında da vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Arjantinli futbolcu Messi'nin aldığı 21 aylık hapis cezası paraya çevrilmişti.

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Xabi Alonso'ya hapis talebi
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