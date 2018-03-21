Yerlerde 38 saat geçti

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada teknik direktörler yerde kalan oyuncular nedeniyle sıkça isyan etmişti. Şu ana kadar fauller nedeniyle maçlar tam 38 saat durdu.Bu değer 90 dakikadan 25 maça tekabül ederken,Majör 5 lig ve Türkiye'de yer alan toplam 116 takım arasında en sık faul yapan 7 takımın 3'ü Türkiye'den... Gençlerbirliği maç başına 17.4 faul değeri ile 2, Trabzonspor 16.5 ile 6, Fenerbahçe ise 16.2 değeri ile 7'nci sırada... Ligin en az faul yapan takımı ise Başakşehir (12,7) oldu.