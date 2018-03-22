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A kafilesi 'da

A , İrlanda Cumhuriyeti ile yarın yapacağı özel maç için 'ya geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 13:44
A Milli Futbol Takımı kafilesi Antalya'da

Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesini, Antalya Havalimanı'nda Spor Lisesinin kız öğrencileri karanfillerle karşıladı.

Teknik direktör ile futbolcular, otobüsle, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa girecekleri otele hareket etti.

Rumen teknik adam ve bir milli futbolcu, bugün saat 19.00'da Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından antrenman yapacak.

Antalya Stadı'ndaki Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti müsabakası saat 20.30'da başlayacak.

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A Milli Futbol Takımı kafilesi Antalya'da
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