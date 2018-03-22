Abdülkadir Ömür, Ümit Milli Takımı'na gönderildi

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, Ümit Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta yarın İsveç'le yapacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun onayı doğrultusunda iki futbolcunun da Ümit Milli Takım'a gönderildiği belirtildi.

Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik'in, yarın İsveç ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın Alanya'daki kampına katıldığı kaydedildi.